Levenslang voor moordpoging op vrouw, maar “zodra ik kan, ga ik hem bezoeken in de gevangenis”

Een Britse rechtbank heeft militair Emile Cilliers (38) schuldig bevonden aan dubbele moordpoging op zijn vrouw Victoria. In april 2015 saboteerde hij haar parachute in de hoop dat ze te pletter zou storten. Wonder boven wonder overleefde ze de val, maar ondanks de bewijslast gelooft ze niet dat haar man de schuldige is.

De parachutesprong die militair Emile Cilliers regelde voor zijn vrouw Victoria was een cadeautje. Toch prutste de Brit met haar parachute, in de hoop dat ze te pletter zou storten. De reden daarvoor? Een nieuw leven beginnen met zijn minnares en zijn schulden afbetalen met de uitkering van Victoria’s levensverzekering. Dat plan liep helemaal mis toen Victoria de val van 1.200 meter overleefde. Ze kwam terecht in een net omgeploegd veld en raakte zwaargewond.

Nadat de politie merkte dat er essentiële onderdelen van de parachute ontbraken, werd een onderzoek opgestart. Al snel kwamen ze uit bij de echtgenoot van het slachtoffers. Hij bleek twee minnaressen te hebben, naast torenhoge schulden. Bovendien veranderde hij de levensverzekering van zijn vrouw, zodat hij geld zou ontvangen als ze overleed.

Cilliers bleef echter beweren dat hij niets met de sabotage te maken had. Volgens hem was het een toevallige voorbijganger de dader. Hij meldde de speurders ook dat zijn vrouw de parachute zelf gesaboteerd had, omdat ze zelfmoord wou plegen.

Toch bevond de jury hem schuldig aan dubbele moordpoging. Een keer toen hij Victoria’s parachute saboteerde. De andere keer was een week eerder toen hij een explosie probeerde te veroorzaken in hun huis terwijl hij naar het werk was. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf, waarvan hij ten minste 18 maanden zal moeten uitzitten.

Victoria gelooft intussen nog steeds niet dat haar man de schuldige is. “Ik kan hem niet als een moordenaar zien. De afgelopen jaren heb ik mijn kinderen verteld dat hun vader weg is voor zijn werk. Ik ben niet van plan van hem te scheiden en zodra ik kan, ga ik hem in de gevangenis bezoeken”, vertelde ze in een interview.