Wij verkenden het oefencomplex van de Rode Duivels: gluur samen met onze videoploeg achter de schermen

“We kunnen hier in ideale omstandigheden trainen”, Roberto Martinez is tevreden over het trainingscomplex van de Rode Duivels in Dedovsk. Het Nieuwsblad ging een kijkje nemen op alle openbare plaatsen - de kleedkamers en fitnessruimte zijn helaas strikt verboden terrein - en zag dat het goed was.

Bereikbaarheid/beslotenheid 6/10

Het oefencomplex van de Rode Duivels ligt in Dedovsk, een buitenwijk van Moskou op 40 kilometer maar wel bijna anderhalf uur rijden van het Rode Plein in Moskou. Gelukkig voor de Rode Duivels ligt hun hotel slechts op elf kilometer en zo’n twintig minuten rijden. Voor de Rode Duivels is het dus goed bereikbaar. Dedovsk is een stadje met zo’n 30.000 inwoners, maar de Rode Duivels zitten best goed. Het complex is helemaal. Pottenkijkers komen er niet in. En zelfs de journalisten moeten eerst door een metaaldetector en hun tassen laten doorzoeken door enkele brede Russische security-mensen. Elke dag opnieuw.

Het enige waar we nog punten voor moeten aftrekken: het is nog improviseren om de training volledig achter gesloten deuren te kunnen houden. Er is nog geen afsluiting geleverd om het perscentrum af te sluiten van het trainingsveld. Daarom moesten er nog enkele geïmproviseerde hekken worden geplaatst. Vervelende bijkomstigheid: gedurende de gesloten training van vrijdagochtend mochten de journalisten daardoor niet naar het toilet gaan omdat er vanaf daar wel zicht was op het veld. Eens de ploeg dinsdag terugkeert van Sochi – zaterdag vliegen de Rode Duivels al naar de stad waar ze maandag spelen – zou die nieuwe omheining er moeten staan en kunnen de journalisten weer naar het toilet tijdens de training.

Trainingsfaciliteiten 9/10

“De greenkeeper is hier dag en nacht bezig geweest om het zo mooi te krijgen”, zegt bondscoach Roberto Martinez. “De grasmat ligt perfect”, vertelde Thorgan Hazard. En wie zijn wij om een speler tegen te spreken. Het veld betreden is immers absoluut verboden voor ons. Maar het moet gezegd, van aan de kant ziet het er zeer goed uit. Het wordt ook constant besproeid, zelfs tot enkele seconden voor de start van de training.

Naast het veld is een ruime tribune geïnstalleerd voor open trainingen. Die zat donderdag nog niet vol, dus er is plaats genoeg. En behalve het hoofdveld is er ook een klein bijveldje voor individuele of keepers-trainingen.

Het complex is opgetrokken op de terreinen van het Guchkovo Sportivny Kompleks, een sportschool. In de gebouwen van die school is een fitnessruimte waar de spelers hun pre warming up kunnen doen. In het spelershotel is wel een uitgebreidere fitness waardoor geblesseerden in het hotel aan hun revalidatie werken in plaats van mee de verplaatsing te maken naar Dedovsk.

Het perscentrum 9/10

Naast het veld is speciaal voor het wereldkampioenschap voetbal een grote tent voor de pers opgetrokken. Helemaal ingericht door sponsor Jupiler. Voor de journalisten is er alles wat ze nodig hebben. Wifi, natuurlijk. Maar ook 104 werkplaatsen, twee zithoeken waar de wedstrijden op de VRT en de RTBf gevolgd kunnen worden, een frigo met broodjes en niet onbelangrijk voor journalisten: een koffiehoekje. Het enige wat niet voorzien is, zijn toiletten. Als de Rode Duivels in de buurt zijn, mogen de journalisten niet in het hoofdgebouw binnen. De journalisten moeten dan op werftoiletten gaan, die er niet al te smakelijk uitzien. Er is ook een auditorium met 96 zitplaatsen voor de journalisten en oogt supermodern. Niet moeilijk, het is nog maar pas af en de verf kan je nog ruiken. De VRT en de RTBf hebben als rechtenhouders nog de beschikking over een aparte interviewtent én radiostudio’s.