Lierse-kapitein keert terug naar Schotse competitie

Frédéric Frans, met 210 wedstrijden op de teller voor Lierse, heeft vrijdag zijn nieuwe voetbalclub bekendgemaakt. De 29-jarige centrale verdediger tekent een contract voor twee seizoenen bij tweedeklasser Dundee United.

Frans moest na het faillissement van Lierse op zoek naar een nieuwe club. Er waren geruchten dat hij op weg leek naar Beerschot Wilrijk, maar tekent nu dus in Schotland. Van 2014 tot 2016 speelde hij al twee seizoenen in Schotland, bij Partick Thistle FC in de Schotse Premiership. Voordien speelde hij acht seizoenen bij Lierse. Na zijn avontuur over de plas keerde hij terug naar Lierse waar hij tot het faillissement van de Pallieters de lijnen uitzette.