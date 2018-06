KV Mechelen heeft vrijdag de overgang van de Nederlandse linksback Lucas Bijker afgerond. Hij tekent bij Malinwa een contract voor drie seizoenen met een optie op een vierde jaar.

De 25-jarige Nederlander speelde het afgelopen seizoen in de Spaanse tweede klasse bij FC Cádiz. In augustus 2017 kwam hij over van Heerenveen. Voor zijn periode in Friesland speelde hij vier seizoenen voor SC Cambuur.