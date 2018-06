Diplomatieke onschendbaarheid moet Boris Becker van faillissement redden

Ex-tennisser Boris Becker roept diplomatieke onschendbaarheid in als attaché bij de sportbond van de Centraal Afrikaanse Republiek. In die functie kan hij niet onderworpen worden aan een juridische procedure. Zo hoopt hij te ontsnappen aan zijn faillissement.

Drievoudig Wimbledonwinnaar Boris Becker roept diplomatieke onschendbaarheid in om te ontsnappen aan zijn faillissement. Hij is sinds april attaché bij de sportbond van de Centraal Afrikaanse Republiek. Volgens het Verdrag van Wenen uit 1961 valt die functie onder het diplomatieke verkeer.

Dat betekent dat Becker niet kan onderworpen worden aan een juridische procedure zonder toestemming van Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse zaken, en diens tegenhanger in Bangui.

In juni 2017 werd Becker failliet verklaard. De aanleiding daarvoor was een aanvraag die werd gedaan door privébankiers Arbuthnot Latham & Co, waar hij al sinds 2015 zware schulden had. “Het besluit om een faillissementsprocedure tegen mij aan te spannen, was zowel onrechtvaardig als ongerechtvaardigd”, reageert Becker. “Anonieme bankiers en bureaucraten hebben mij in deze onnodige positie geduwd.”

“Die onnodige faillissementsverklaring heeft mij op commercieel en professioneel vlak een hoop schade toegebracht, net zoals de mensen rond mij. Ik hoop dat de diplomatieke onschendbaarheid mij kan helpen deze farce tot een einde te brengen, zodat ik kan beginnen met de heropbouw van mijn leven.”