Voor het eerst in bijna dertig jaar tijd slaat zeldzame en dodelijke ziekte weer toe: jongen besmet met builenpest

Een kind uit de Amerikaanse staat Idaho is onlangs opgenomen in het ziekenhuis met de builenpest. Het is de eerste keer in bijna dertig jaar tijd dat iemand er de extreem zeldzame en potentieel dodelijke ziekte oploopt. Autoriteiten weten tot op heden niet zeker waar het jongetje blootgesteld werd aan bacterie.

Het departement Volksgezondheid vermoedt dat het jongetje uit Elmore County mogelijk besmet raakte in zijn thuisstaat Idaho of tijdens een recente uitstap naar de staat Oregon. Waar het kind - van wie verder geen naam of leeftijd genoemd wordt - de bacterie precies opliep, is nog niet duidelijk.

Zwarte Dood

De pest wordt meestal geassocieerd met de Zwarte Dood, de naam voor de epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde. De epidemie kostte wereldwijd het leven aan zo’n honderd miljoen mensen. De ziekte kon zich verspreiden via insecten, meestal vlooien. Een vlo die eerst besmet bloed zoog bij een rat en daarna een mens beet, bracht daarmee de bacterie over.

Nu gebeurt het nog zelden dat mensen op die manier besmet raken met de bacterie yersinia pestis. Gevallen waarbij de ziekte overgedragen wordt van mens op mens, zijn al helemaal extreem zeldzaam. Daar was ook in dit geval geen sprake van.

Voor het eerst in bijna dertig jaar

Het is de eerste keer in bijna dertig jaar tijd dat iemand de builenpest oploopt in de Amerikaanse staat Idaho. Sinds 1990 zijn daar twee gevallen geweest, in de Amerikaanse staat Oregon waren dat er acht.

De jonge patiënt is nu nog aan het herstellen in het ziekenhuis. Met moderne antibiotica valt de pest te behandelen, maar als er niet snel genoeg wordt ingegrepen, kan de ziekte ook nu nog dodelijk zijn.

De symptomen zijn koorts, koude rillingen, hoofdpijn en algemene verzwakking. In de meeste gevallen komen er ook zeer pijnlijke zwellingen op de lymfeklieren.