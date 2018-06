Zwanenfamilie maakt herrie in Nederlandse straat: “We kunnen de deur niet meer uit”

Het lijkt intussen een jaarlijkse traditie te worden in de Talmastraat in Breda. Want telkens een koppel ganzen er nieuwe kuikentjes krijgt, maken ze het enkele dagen later de straat heel erg lastig. Buurtbewoners kunnen soms zelfs hun huis niet meer uit. Dat schrijft de Nederlandse krant AD.

Marianne Rouw, die in de straat woont, ziet het tafereel al dagenlang met lede ogen aan. “Ik moest gisteren via de passagierskant mijn auto in, omdat de mannetjesgans aan de bestuurderskant stond”, vertelt ze aan AD. “Ze kuieren hier door de straat en ze laten zich door niemand gek maken. Een vuilniswagen heeft er zelfs een kwartier over gedaan om uit de straat te geraken. Het mannetje vertikte namelijk om opzij te gaan”, vertelt ze. De zwanenvader vertoonde onlangs zelfs agressief gedrag tegenover een man die op krukken door de straat aan het wandelen was.

Kelly Constancia, die enkele huizen verderop woont, vertelt dat ze zelfs al een paar keer haar bus gemist heeft omdat ze de voordeur niet uit kon. De mannetjesgans bleek namelijk zodanig intimiderend, dat de buurtbewoonster schrik had om op straat te wandelen. De groep ganzen zou bovendien volgens buurtbewoners overal uitwerpselen achterlaten.

Maar waarom blijft de ganzenfamilie dan niet in zijn natuurlijke habitat en gaat ze liever drukte maken op straat? Vogelkenner Charles Brosens van het Vogel Revalidatie Centrum in Zundert ziet één logische verklaring: de dagelijkse zoektocht naar eten. Al raadt hij af om de ganzen brood te geven. “Ze zeten gras en waterplanten, daar hebben ze voldoende aan”, klinkt het tegenover AD.