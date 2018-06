Dochter vermoorde thuisverpleegster emotioneel tijdens proces: “Moet ik mijn kinderen uitleggen dat er slechte mensen ‘omi’ gedood hebben?”

Kinrooi - Op het proces over de moord op de 54-jarige thuisverpleegster Lisette Meerten uit Kinrooi heeft haar dochter Kelly een emotionele getuigenis afgelegd nadat er voor de moordenaar Matouf L. (48) de vrijspraak was gevraagd. “Moet ik mijn kinderen gaan uitleggen dat er in de wereld slechte mensen rondlopen die ‘omi’ gedood hebben?”

Dochter Kelly van de doodgeslagen verpleegster omschreef de 48-jarige Matouf L. als een losgeslagen, psychopathische, cocaïneverslaafde crimineel. “Moet ik mijn kinderen gaan uitleggen dat er in de wereld slechte mensen rondlopen die ‘Omi’ gedood hebben? Het is een belediging en weeral een slag in ons gezicht dat men hier de vrijspraak vraagt. We reageren met ongeloof”, zei een verbitterde Kelly.

Kwaad en woest

“We zijn in Antwerpen moeten gaan smeken voor een openbaar proces en voor een moraliteitsonderzoek van mama. Ik ben kwaad en woest. Ik voel me nergens meer veilig. Ik ben overbezorgd naar mijn kinderen toe. Ik word soms boos als de achterdeur niet dicht is. Mijn man is zelf politie-inspecteur en net in de politie heb ik geen vertrouwen meer”, aldus de oudste dochter van de overleden thuisverpleegster.

“Waarom moest mama dood? Die vraag blijft. Hij had al de sleutels en mama wees hem waar de wagen stond. Hij heeft geen enkel moment iets van empathie getoond. Hij zit hier weerloos. De gerechtspsychiaters omschreven hem als een wolf in schaapsvacht, iemand die zich perfect kan aanpassen aan de situatie. We hebben anderzijds vertrouwen en we hopen ook dat het systeem aan onze kant staat en ervoor zorgt dat deze man nooit meer vrijkomt.”

Ook de 78-jarige dame bij wie Matouf in de Dennenweg binnendrong en de verpleegster doodsloeg, kreeg het woord. “Ik wist niet hoe een moordenaar eruitzag, maar nu wel. Ik hoop dat ge hem vasthoudt en dat hij nooit meer terugkomt in de maatschappij”, zei de kranige Margaretha tegen de drie rechters.

Het huis waar Lisette om het leven werd gebracht. Foto: hbvl

Spraakwaterval

De beklaagde zelf, die vorige week bijna niets zinnigs kon uitbrengen, werd opeens een spraakwaterval. Hij schoof de schuld bij wijze van spreken door naar alle hulpverleners, die in zijn ogen gefaald hadden om hem de nodige hulp te geven. De rechter repliceerde dat hij die 11de april 2016 net bij mensen in het ziekenhuis zat die hem wilden helpen. “Men kwam u vragen of u ontbijt wilde. U was op een plaats waar men u kon helpen. Net daar bent u weggevlucht. Wie is dan verantwoordelijk? “, vroeg de rechter aan Matouf, die mompelend toegaf dat hij de enige verantwoordelijke is.

Hij drukte nog zijn spijt uit ten aanzien van de burgerlijke partijen. Hij hoopte dat hij de feiten ook enigszins zou kunnen verwerken, maar die uitspraken vielen niet in goede aarde bij de nabestaanden.

De 48-jarige dader Matouf L. Foto: rr

De feiten

Thuisverzorgster Lisette Meerten was op 11 februari vorig jaar aan het werk in Heusden-Zolder toen ze door Matouf L. (48) met twee houten palen werd doodgeslagen. Een 50-jarige mindervalide vrouw en haar moeder van 78 raakten zwaargewond.

Matouf L. was eerder die donderdag ontsnapt uit het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder, waar hij door spoed naar de afdeling psychiatrie werd gestuurd. De Houthalenaar was al twee keer eerder geïnterneerd, en de man sleepte een verleden van drugsfeiten, inbraken en gewelddaden met zich mee.