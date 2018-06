Jerry Springer stopt er definitief mee: vijf vechtende hoogtepunten

Jerry Springer. Rings a bell? Inderdaad, die Amerikaanse tv-presentator met spraakmakende en vooral vechtende gasten in zijn Jerry Springer Show. In de jaren ‘90 zat hij ook op de Vlaamse tv. Maar nu, na 27 seizoenen, lijkt het toch over. Het netwerk CW heeft geen nieuw seizoen meer besteld.

Plots was hij daar: Jerry Springer en zijn Jerry Springer Show. De man voor wie Vlaanderen thuis bleef en over wie de dag na de uitzending werd gesproken op de trein, het werk en gaandeweg ook in academische kringen. Want Springer maakte een nieuw soort televisie.

Televisie die het diepste, het laagste in de mensen naar boven spitte. Elke dag behandelde Jerry Springer een andere aberratie des mensen: overspel, dierenliefde, necrofilie, incest, geheime strippers in de familie, transseksuelen, minnaressen. Jerry bracht het allemaal. Niet in een gedistingeerde talk show. Nee nee. Wel met travestieten, minnaressen, broers die met hun zus sliepen en necrofielen in de studio.

Security in de studio

Springer zocht altijd het conflict op door zijn gasten in de studio aan hun familie of slachtoffers hun misstappen te laten opbiechten. En vaak - zo had Springer het het liefst - leidde dat tot vechtpartijen. Letterlijk. Er was altijd wel security in de studio om de vechters - en ook het publiek - tegen zichzelf en elkaar te beschermen. Maar vaak vielen er raken klappen.

Springer stond dan bovenaan de trappen te kijken, met een blik van: “Ecce homo - ziedaar de mens”. Bij aanvang van het programma stond Jerry ook bovenaan de trap. En dan scandeerde het publiek luid zijn naam. Maar Jerry verlaagde zich zelf nooit tot het niveau van zijn publiek of gasten. Alleen al vestimentair gaf hij de afstand aan: Jerry zat altijd strak in het pak, zijn geblondeerd haar strenge in de plooi.

Vijf spraakmakende Jerry Springer-afleveringen

1/”Ik ben een man”

Een koppel komt in het programma om hun relatieproblemen te bespreken. De man krijgt eerst het woord en zegt: “Het is op, er zit geen spanning meer in onze relatie.” Daarop krijgt de vrouw het woord: “Ik moet je ook iets zeggen: ik ben een man”. Het publiek scandeert “Jerry, Jerry” en het koppel gaat hard met elkaar op de vuist.

2/Vechtend lesbisch trio

Bree komt vertellen dat ze lesbisch is. Ze heeft een vriendin maar liet onlangs een andere vrouw bij haar intrekken, met wie haar vriendin haar bedroog. Waarom? Omdat Bree ook pornoactrice is en het dan doet met mannen. Daarom. Jerry wil vrede stichten maar krijgt drie vechtende vrouwen in de plaats.

x

3/Ik pak je liefje af

Een meisje komt vertellen over haar grote liefde: haar highschool boyfriend Tony, met wie ze al vier jaar samen is. Maar ze voelt dat er iets niet klopt en ze is ongelukkig. Jerry Springer denkt dat haar vriendin Precious haar misschien kan troosten en roept haar op scène. Op haar T-shirt staat: “Jerry’s Girl”. Ook dit eindigt niet fraai.

4/Mijn moeder sliep met mijn lief

De getuigenis begint in het verleden. Een meisje was komen vertellen hoeveel steun ze kreeg van haar moeder, toen haar vriend haar bedroog. Nu komt ze vertellen dat ze gelukkig is in haar nieuwe relatie. Tot haar vriend in een videoboodschap laat weten dat hij slaapt met haar moeder.

5/Ik bedroog mijn lief op de bruiloft

De titel zegt het allemaal, maar wie meteen de girl fight wil zien, scrollt direct door naar minuut zes.