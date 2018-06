Nieuwe topman wil digitalisering van politie: “Binnenkort ziet u enkel nog agenten met smartphone in de hand”

De nieuwe topman van de federale politie, Marc De Mesmaeker, heeft vrijdag de eed afgelegd als nieuwe commissaris-generaal. In een interview met de VRT zegt hij waar de prioriteiten zullen liggen onder zijn leiding, een daarvan is de digitalisering van de korpsen: “Binnenkort zal u alleen nog maar politiemannen en –vrouwen zien met de smartphone in de hand. Zij moeten al hun handelingen ter plekke kunnen doen.” De 57-jarige topman belooft ook een baas te zijn die niet enkel boven maar ook naast zijn personeel staat. Hij volgt Catherine De Bolle op, die aan het hoofd kwam van Europol.

De Mesmaeker is sinds 2008 veiligheidsadviseur van de minister van Binnenlandse Zaken en sinds december 2011 directeur-generaal van het Administratief en Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (ATS). In die functies was hij naar eigen zeggen “gedurende tien jaar een bevoorrechte getuige van de Wetstraat”. Hij wees erop dat de kwaliteit van het werk en respect steeds centraal stond zijn carrière. Daarvoor was hij al aan de slag bij de politie, onder meer als pelotonscommandant bij de toenmalige rijkswacht in Wilrijk, als docent en kaderlid van verschillende politiescholen en als directeur.

Het brengt De Mesmaeker naar 34 jaar ervaring bij de politie. Al kreeg hij daar ook kritiek op, want hij zat al die tijd “vooral achter een bureau”. Commentaar die hij moeiteloos weerlegt: “Een jobhopper ben ik niet, maar ik heb geen twee dagen achter elkaar hetzelfde gedaan.” De nieuwe topman van de politie was al die tijd nauw betrokken bij de grondige hervormingen van de politiediensten.

Baas voor àlle agenten

De nieuwe baas van de Federale Politie wil niet dé commissaris-generaal zijn, maar “uw” commissaris-generaal, hield hij de aanwezige politiemensen voor. De Mesmaeker somde ook zijn prioriteiten op, waarbij hij startte met de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Daarnaast wil hij de begrotingsprocedures vereenvoudigen zodat de politieagenten op het terrein zo snel mogelijk over de nodige middelen kunnen beschikken, en inzetten op digitalisering en innovatie: “Ik wil ervoor zorgen dat de politieman of vrouw op het terrein over de meest moderne middelen kan beschikken om de hem of haar toevertrouwde opdrachten uit te voeren”. Concreet: dat de politieman of politievrouw op het terrein met de smartphone alle bevragingen kan doen, alle zaken kan verifiëren die hij of zij nodig heeft om de toestand waarmee men geconfronteerd wordt te kunnen oplossen.

“Politie in goede handen”

Minister Jambon zei verheugd te zijn dat De Mesmaeker met kop en schouder gekozen werd als opvolger van De Bolle: “De politie is alvast voor vijf jaar safe. Hij is de juiste man op de juiste plaats”. Ook minister Geens is overtuigd dat De Mesmaeker over alle kwaliteiten beschikt als criminoloog, man die ‘politie eet en drinkt’, maar ook jurist. Geens zei nog vertrouwen te hebben dat de politie “de volgende vijf, mogelijk tien jaar in zeer goede handen is”.

Aanslag Luik

Marc De Mesmaeker kwam in zijn toespraak herhaaldelijk terug op de aanslag in Luik, waarbij twee politieagenten en een student-petanquespeler omkwamen. Hij eindigde met een beschrijving van een cartoon die naar de gebeurtenis verwees. “Als ik een cartoonist was, zou ik een vrouwelijke agent afbeelden die met een petanquebal gooit. Ze schiet de bal van de tegenstrever, het terrorisme, uit het spel. Haar bal eindigt tegen de ‘cochonnet’ waarop staat: Luik, Charleroi, Maalbeek, Zaventem”, vertelde hij. Daarop overhandigde hij de cartoon aan een Luiks officier.