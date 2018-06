Real Madrid haalt nóg een Braziliaans toptalent binnen

Rodrygo zien we volgend jaar in actie bij Real Madrid. Foto: EPA-EFE

De Spaanse Champions League-winnaar heeft een nieuwe transfer beet. Rodrygo, een 17-jarige aanvaller, komt in juli 2019 over van Santos naar Madrid. De Koninklijke zou 45 miljoen neertellen voor de Braziliaan.

Rodrygo Goes, kortweg Rodrygo, wordt pas in januari 18, maar is nu al een van de sterren van de Braziliaanse competitie. Op zondag 3 juni maakte hij nog een hattrick binnen 9 minuten tegen Vitória.

De talentvolle jongeling is een jeugdproduct van Santos, de ploeg waar ook Neymar zijn jeugdopleiding genoot. Rodrygo viel nog onder contract bij de club tot eind 2022.

Het officiële communiqué van Real Madrid schept meer duidelijkheid: "Hoewel de speler in januari 2019 al lid van onze club zou kunnen worden, geeft de overeenkomst aan dat zijn opname pas in juli van datzelfde jaar zal plaatsvinden."

De Spaanse club contracteerde met Vinícius Júnior vorig jaar ook al een jeugdig Braziliaans talent. De vleugelspeler zal deze zomer zijn transfer afronden, maar zal wel tot de zomer van 2019 bij de Braziliaanse eersteklasser Flamenco blijven spelen.

Real Madrid hace OFICIAL el traspaso de Rodrygo Goes.



https://t.co/oWB1ChGbtl — Real Madrid (@realmadridnote) 15 juni 2018