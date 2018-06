VIDEO. Tegenvallende ticketverkoop nekt Marktrock Aalst: festival gaat niet door

Aalst - Marktrock Aalst gaat niet door. De organisator krijgt te weinig tickets verkocht en heeft het twee dagen durende festival daarom geannuleerd. Vorig jaar stond Gers Pardoel nog op het podium.

Over twee weken moesten ook onder anderen Bart Peeters, Milo Meskens en Ozark Henry optreden in Aalst, maar dat zal dus niet gebeuren. Wie een ticket heeft gekocht, krijgt zijn geld automatisch teruggestort. Het stadsbestuur betreurt de beslissing van organisator Live Entertainment, maar toont ook begrip. De 25.000 euro subsidie die Marktrock zou krijgen, wordt dus ook niet uitbetaald. De stad is ook niet meteen van plan een schadevergoeding te eisen.