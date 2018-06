Ex-medewerkers omstreden Cambridge Analytica werken aan herverkiezing Trump

Brussel - Een door vroegere medewerkers van Cambridge Analytica gerund bedrijf werkt in stilte aan de verkiezingcampagne in 2020 waarbij Amerikaans president Donald Trump zal proberen zichzelf op te volgen. Dit heeft de krant Washington Post op gezag van persbureau Associated Press gemeld. Cambridge Analytica speelt een sleutelrol in het Facebook-privacyschandaal.

Het gaat om het bedrijf Data Propria dat op zijn minst vier vroegere medewerkers, ook toplieden, van Cambridge Analytica omdat. De firma is net als de over kop gegane voorganger gespecialiseerd in het proberen sturen van kiezers- en consumentengedrag.