Italiaanse topclub heeft een "Chinees plan" met Mousa Dembélé

Mousa Dembélé is volgens Sky Sports Italia van plan om naar China te vertrekken, maar Internazionale laat dat niet zomaar gebeuren. De Italiaanse topclub wil samen met de Chinese club Jiangsu Suning een bod uitbrengen dat de Rode Duivel "niet kan weigeren".

Dembélé ligt nog onder contract bij Tottenham tot juni 2019, waarna hij graag veel geld zou gaan verdienen in China. Inter wil de middenvelder nog voor één of twee seizoenen naar Milaan halen, waarna hij garantie zou krijgen op een lucratief contract bij Jiangsu Suning. Zo zou de Antwerpenaar na zijn Europese carrière in het verre China nog veel geld kunnen verdienen voordat hij met pensioen gaat.

Het bod dat momenteel op tafel ligt is 10 miljoen euro, terwijl Tottenham 30 miljoen vraagt voor de middenvelder. Inter en Jiangsu Suning vallen beide binnen de Suning Group, wat een samenwerking aanzienlijk vergemakkelijkt. Met dit voorstel hoopt Inter een voordeel te halen tegenover Juventus en Napoli, die ook interesse zouden hebben in onze landgenoot.

Dembélé zou eerder al een gigantisch voorstel uit China hebben gekregen, maar volgens Sky Sports Italia was dat maar een bluf van zijn agenten om de vraagprijs te vergroten.

Ook Radja Nainggolan wordt door Italiaanse media aan Inter gelinkt. Zo zou hij al een persoonlijk akkoord hebben met de club, maar zijn huidige club Roma zou samen met de Nerazzurri nog een definitieve transfersom moeten vastleggen. Die zou naar alle waarschijnlijkheid op zo’n 30 miljoen euro neerkomen.

Omdat Inter de twee Antwerpenaren in een verschillende rol ziet, sluit een transfer van de ene speler dat van de andere niet uit. Zien we hen volgend seizoen allebei in hetzelfde shirt?