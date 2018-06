VN doet krachtigste waarschuwing over het klimaat ooit: “Regeringen moeten dringend ingrijpen”

Volgens het IPCC, het klimaatpanel van de VN, zal de temperatuur op aarde de komende jaren minstens 1,5 graad stijgen. Of toch als er niet snel “verstrekkende maatregelen” worden genomen. Dat blijkt uit een rapport dat donderdag uitlekte via persbureau Reuters. De waarschuwing om dringend in te grijpen was nog nooit zo krachtig.

In het rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, staat te lezen dat de temperatuur op aarde de komende 22 jaar minstens 1,5 graad zal stijgen als er niet snel en grondig wordt ingegrepen. Krachtige taal van het VN-panel dat onderzoek voert naar het klimaat.

Strenger optreden

Volgens het IPCC zou er meer moeten geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie en moeten regeringen veel harder optreden om de uitstoot te verminderen. Ook tegen ontbossing moet strenger opgetreden worden. In het rapport, dat uitlekte via persbureau Reuters en normaliter pas in oktober officieel wordt bekendgemaakt, staat ook te lezen dat het gebruik van duurzame energiebronnen met 60 procent moet toenemen om de opwarming te voorkomen.

Die conclusies werden getrokken na wetenschappelijk onderzoek dat werd opgestart na de klimaatakkoorden van Parijs in 2015. Toen al werden afspraken gemaakt om de temperatuurstijging onder 2 graden te houden, bijna 200 landen beloofden maatregelen te nemen. Het IPCC vindt nu dat de maatregelen die moesten genomen worden onvoldoende waren.

