Treinstaking kan Rock Werchter treffen

Wie straks naar Rock Werchter gaat, bereidt zich best voor op een lastige eerste dag. De spoorvakbonden willen staken op 4 juli, de dag voor het begin van Rock Werchter, de dag dat de meeste festivalgangers arriveren.

De spoorvakbonden plannen een hele resem stakingsdagen de komende weken. Metisp-Protect, een afsplitsing van de Franstalige socialistische bond CGSP, plant 24-urenstakingen op 26, 29 juni en 2, 4, 6, 9, 11 juli. Vooral 4 juli valt slecht voor de muziekliefhebbers, want dat is de dag voor Rock Werchter.

Op VTM noemt CD&V-burgemeester Dirk Claes de stakingsaanzegging “een grote schande”. Zeker wanneer de staking van 4 juli zou doorlopen naar 5 juli want dat is de dag dat het meeste volk arriveert. “Dat zou enorme problemen opleveren, want veel meer festivalgangers zullen dan met de wagen maar die zullen ze niet kwijtraken op de Werchter-parkings.