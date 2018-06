Duits meisje (13) spoort verkrachters zelf op via Facebook, waarna politie hen kan arresteren

Een dertienjarig meisje uit Duitsland is in april het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Omdat ze het gevoel had dat ze een van haar verkrachters al eerder had gezien, begon ze haar eigen speurtocht op Facebook. Uiteindelijk leidde zij de politie tot bij de daders.

Het jonge meisje werd op 21 april aangevallen door acht jongens, allen tussen veertien en zestien jaar oud. Zij waren haar gevolgd na een bezoekje aan een buitenzwembad in Velbert, een plaatsje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook daar hadden ze haar al lastiggevallen.

Onderweg sleurden ze haar in de bosjes, waar ze haar meermaals verkrachtten. Pas toen een wandelaar hen zag, kon het meisje bevrijd worden. De verkrachters namen de benen.

Zoeken op Facebook

Na de vreselijke feiten had het meisje het gevoel dat ze een van de daders al eerder had gezien. Daarom zocht ze naar hem in alle mogelijke groepen op Facebook.

Uiteindelijk herkende ze een van hen op een foto, waarna ze zijn profiel doorgaf aan de politie. Hoewel de jongen een valse naam gebruikte, werd zijn foto wel uitgedeeld aan alle agenten in Velbert. “En het duurde niet lang voor hij herkend werd”, aldus een woordvoerder van justitie.

Daders weggevlucht

De politie arresteerde hem, en vond op zijn telefoon een filmpje van de groepsverkrachting. Daardoor konden de agenten ook vijf mededaders oppakken.

Twee verdachten zijn momenteel nog op vrije voeten. De Duitse politie vreest dat zij met hun ouders gevlucht zijn naar hun thuisland Bulgarije.