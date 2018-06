Cristiano Ronaldo trapt zich bij WK-legendes met penaltygoal tegen Spanje

Cristiano Ronaldo heeft zich meteen doen gelden in de eerste topper op het WK tussen Spanje en Portugal. De Portugese superster versierde een strafschop en zette die zelf om. Zijn vierde doelpunt op een WK-eindronde bovendien, waarmee hij zich in de WK-historie trapte.

Het was na amper vier minuten dat Cristiano Ronaldo werd neergehaald door Nacho, ploegmaat van de Portugees bij Real Madrid. Ref Rocchi twijfelde niet om de bal op de stip te leggen en de CR7 zette de penalty zelf om.

Ronaldo slaagde er zo in om het vierde WK op rij een doelpunt te maken. Ook in 2006, 2010 en 2014 trof hij telkens raak. Hij is de vierde speler in de historie die daarin slaagt. Eerder lukte ook Klose, Pele en Seeler dat record. Nog straffer is deze statistiek: Ronaldo is vanaf nu de eerste voetballer die acht opeenvolgende grote tornooien wist te scoren.

Vlak voor rust trof de Portugees nog een tweede keer raak. De speler van Real Madrid trapte van buiten de zestien en via een gruwelijke blunder van De Gea ging de bal tegen de netten. In de vier vorige duel tegen Spanje kon Ronaldo niet scoren, maar nu lukte hem dat opeens in één helft.

Players to score in four #WorldCup tournaments:



Miroslav Klose: '02, '06, '10, '14.

Pele: '58, '62, '66, '70.

Uwe Seeler: '58, '62, '66, '70.



Cristiano Ronaldo: '06, '10, '14, '18



Stat via. @ESPNFC pic.twitter.com/aEKzrjcgNu — 101 Great Goals (@101greatgoals) 15 juni 2018

Cristiano Ronaldo is also now the first player to score in eight consecutive major international tournaments:



Euro 2004

2006 World Cup

Euro 2008

2010 World Cup

Euro 2012

2014 World Cup

Euro 2016

2018 World Cup



pic.twitter.com/LtJB8cvRI9 — 101 Great Goals (@101greatgoals) 15 juni 2018

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE