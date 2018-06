Boottochtje op de Brugse Reien kost vanaf 2019 2 euro meer

Brugge - Vanaf 2019 kost een boottochtje op de Reien 2 euro meer. De bootjesmannen vragen al jaren om een verhoging, maar kregen die pas nadat ze instemden om elektrisch te gaan varen. Prijs voor één bootje: 185.000 euro. “Daar gaat onze winst.”

Na de koetsen worden ook de bootjes op de Reien duurder. Niet 8 maar wel 10 euro betaalt u volgend jaar voor Brugges populairste attractie. “De prijsevolutie viel niet meer tegen te houden, maar in vergelijking met andere Europese steden is 10 euro nog altijd niet veel voor een rondvaart”, zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).

De bootjesmannen drongen al jaren aan op een tariefverhoging, maar die kon er volgens het stadsbestuur alleen maar komen als de rederijen investeerden in elektrische, en dus properder en stillere bootjes. Daarover is nu dus een akkoord bereikt. “De bootjes zullen gefaseerd vervangen worden door elektrische exemplaren. Concreet verbinden de rederijen er zich toe om in 2019 elk te investeren in één elektrisch bootje. En telkens wanneer een bootje aan vervanging toe is, zullen ze voor een elektrisch exemplaar moeten opteren.”

Goed voor de stadskas

De nieuwe bootjes zullen met een maximale afmeting van 9 meter op 2,2 meter iets groter zijn dan de huidige exemplaren, en met een prijskaartje van 185.000 euro allicht ook iets duurder. “Dáár zullen de extra inkomsten dus naartoe gaan”, zegt Jos Michielsens van bootjesbedrijf Venetië van het Noorden met een zucht. En natuurlijk ook naar de stad, die 29 procent van de netto-inkomsten vordert. Stijfden de 1,1 miljoen passagiers vorig jaar de stadskas met liefst 2,3 miljoen euro, dan zal dat bedrag vanaf volgend jaar nog wat aandikken. Al doet ook de stad een investering. Zo neemt de stad de kosten voor het aanpassen van de aanlegsteigers op zich.