VAR laat zich voor het eerst gelden op WK, maar had die het ook bij het rechte eind?

De VAR heeft zich een eerste keer doen gelden op het WK in Rusland. Voorafgaand aan de Spaanse gelijkmaker gebruikte Diego Costa zijn elleboog om Pepe af te houden. De verdediger ging gretig neer, maar ref Rocchi liet doorspelen waarna de Spanjaard knap afwerkte. Na protest bij de Portugezen was duidelijk te zien dat de Italiaanse scheidsrechter overlegde met zijn videoassistent. Die sommeerde Rocchi niet om naar een herhaling te gaan kijken waardoor het doelpunt werd goedgekeurd.

Het zal Ronaldo een zorg geweest zijn, die hele discussie over terechte strafschop of niet, en al dan niet noodzaak om de VAR in te zetten. Hij zag meteen een unieke gelegenheid om het zoveelste persoonlijk record op de tabellen te trappen. Eén, de CR7 van Portugal had nog nooit tegen Spanje gescoord. In vier eerdere duels vond hij de weg naar de netten niet. Daar werd nu een einde aan gemaakt. Ronaldo gaf de Spaanse doelman geen schijn van een kans. Twee, voor Cristiano – razend populair overigens in het stadion – was het ook een doelpunt waarmee hij in acht eindrondes van internationale toernooien als doelpuntenmaker staat geregistreerd. De Spanjaarden lieten zich na die opdoffer echter niet van het veld spelen, integendeel.

Spanje herwon zelfvertrouwen en dat leidde ook tot een logisch doelpunt. En daar stond dan die andere speciale speler aan het kanon. Diego Costa bracht de Spanjaarden weer op gelijke hoogte. Real Madrid met Cristiano 1 – Atlético Madrid met Diego 1. Zo leek de match de rust in te gaan. Maar het absolute leiderschap hoort Cristiano toe, vond hij zelf. En daarom maakte hij er nog een tweede. Dat de doelman van Manchester United -De Gea- daarbij toch wel in de fout ging, zal Cristiano niet zo erg gevonden hebben. De tweede helft komt eraan, de kijkcijfers zullen zeker niet dalen. De eerste 45 minuten van deze match waren alleszins al de mooiste van dit prille WK.