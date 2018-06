Opschudding bij de voetbalbond: Algemene Vergadering stemt voorzitter Linard weg, maar die wil niet wijken

Brussel -

Een ruime meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is niet akkoord met de beslissing van het Uitvoerend Comité om het mandaat van bondsvoorzitter Gérard Linard boven de leeftijdsgrens van 75 jaar te tillen. Dat bleek uit een geheime stemming die vrijdagavond op de bondszetel is gehouden. Maar Linard is niet van plan op te stappen.