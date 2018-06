Vrijdag is een man weer op vrije voeten gekomen die dinsdag was opgepakt in verband met de aanslagen in Parijs in 2015.

Het gaat om een 37-jarige man die ervan wordt verdacht Amédy Coulibaly geholpen te hebben om aan wapens te komen. Zijn detentie in het belang van het onderzoek is vrijdag opgeheven, in dit stadium zonder verdere vervolging.

Coulibaly schoot een politieagente en vier mensen dood in een supermarkt.