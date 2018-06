Afrikaans drama in de laatste minuten: zowel Egypte als Marokko in extremis onderuit

Wordt dit het WK van de late beslissers? Na de late treffer van Giménez tegen Egypte nu ook een dramatisch eigen doelpunt van de Marokkaan Bouhaddouz, waardoor Iran in de slotseconde op voorsprong kwam. Daarbij maakte Rusland gisteren nog 2 doelpunten in de extra tijd.

Vanmiddag geraakte Uruguay al met veel moeite pas in de laatste minuut voorbij Egypte, datsterspeler Mo Salah op de bank moest laten. Giménez klopte pas in de laatste minuut een kansloze Al-Shenawi met een kopbal op een vrije trap. 0-1 voor Uruguay, een match die pas beslist werd in de laatste minuut.

Vandaag gebeurde hetzelfde tijdens de wedstrijd tussen Marokko en Iran: in een wedstrijd die op een gelijkspel leek af te stevenen, kwam Iran na een eigen doelpunt van de onfortuinlijke Bouhaddouz in de slotseconde alsnog op voorsprong. Een enorme teleurstelling voor Marokko en vooral voor Bouhaddouz, die zich onmiddellijk realiseerde hoe kolossaal de fout was die hij had gemaakt.

Voor Iran, die net hun eerste WK-match sinds het WK 1998 in Frankrijk wonnen, was het een geweldige meevaller. De Iraniërs verdienen 3 punten met de overwinning, waardoor ze voorlopig alleen aan de leiding komen in groep B. Spanje werkt wel nog hun wedstrijd af tegen Portugal.

Gisteren maakte gastland Rusland nog 2 doelpunten in de extra tijd: Tsjerysjev en Golovin maakten er nog 5-0 van.