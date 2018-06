NAVO zet 18.000 manschappen in voor militaire oefeningen vlakbij Russische grens Video: Ruptly

Terwijl alle ogen op Rusland zijn gericht voor het WK voetbal, was het al net zo druk op een militaire basis in Polen, zo’n 700 kilometer van de Russische grens. De legers van negentien NAVO-landen oefenden daar tijdens operatie ‘Saber Strike’ verschillende militaire missies om de paraatheid van de manschappen in Polen en de Baltische staten te testen.

De militaire oefeningen worden al sinds 2010 door de strijdmacht van de NAVO georganiseerd en gingen op 6 juni van start in Litouwen. De operatie wordt gebruikt om de samenwerking de verschillende landen te bevorderen en te testen of het militaire apparaat klaar is om ingezet te worden tijdens een crisissituatie of een conflict.

“Dit jaar focussen we vooral op interactie op het land, ter zee en in de lucht”, klinkt het bij generaal van het Amerikaanse leger Richard Coffman. “We testen ook de vaardigheden van de troepen die actief zijn in de Oostzeelanden (Estland, Letland en Litouwen, nvdr.).”

Negentien van de 29 NAVO-landen zijn van de partij voor de militaire operatie en zetten samen meer dan 18.000 manschappen - waaronder zeker 3000 Amerikaanse militairen - om te trainen in de Baltische staten en Polen.

De soldaten gingen eerst van Duitsland naar Letland en Litouwen, staken daarna de Memel over naar Litouwen om te eindigen in de militaire basis van Orzysz, een stad in Polen. Daar eindigde vrijdag de operatie Saber Strike, met heel wat wapengekletter, zoals blijkt uit bovenstaande video.