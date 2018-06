Plots staat hij er. Geruisloos opgedoken in mijn rug, net zoals Franky Van der Elst overkwam op die fatale 26 juni 1990. Alleen steekt hij deze keer niet zijn rechtervoet uit, maar zijn rechterhand. “David Platt, nice to meet you.”

Het heeft iets irreëels om plots in dezelfde ruimte te zijn. Drie keer had hij de voorbije maanden een interview toegezegd, drie keer had hij het weer ingetrokken. Hij was in onderhandeling met een Engelse ...