Man vergeeft echtgenote moordpoging en wil samen met haar verder

Houthulst - D.G. wil verder met zijn vrouw door het leven gaan, hoewel ze betrokken was bij een poging om hem te vermoorden en 42 maanden celstraf kreeg.

De vrouw van het slachtoffer hield er een knipperlichtrelatie op na met een Nederlander. Zij trok geregeld naar Nederland en verbleef daar dan een tijd bij R.K., maar ze kwam altijd terug naar haar man en haar gezin.

Tot ze weer eens naar Nederland vertrok. De vrouw kon blijkbaar niet kiezen en R.K. besloot dan maar zelf de knoop door te hakken, zij het niet bepaald op zachtaardige wijze.

Hij trommelde enkele trawanten op om de man van D.V. een lesje te leren. Of zoals hij het zelf zei: “Om hem zeven meter diep onder de zoden te stoppen”.

Op 11 april 2016 reed R.K. met een van zijn kompanen, een slager, naar Houthulst om de daad bij het woord te voegen. Ze werden onderweg telefonisch ingelicht door de echtgenote van het slachtoffer, onder meer over het geschikte moment om toe te slaan en over de plaats waar zij best hun wagen achter konden laten zonder op te vallen.

Met gekarteld mes

Gewapend met een gekarteld mes van dertig centimeter lang belde de slager aan de deur van het koppel aan. Toen de deur openging, haalde hij meteen uit met het mes, maar D.G. bewaarde zijn koelbloedigheid en plofte de deur weer dicht.

Hoewel de slager poogde om de deur in te beuken, kon zijn slachtoffer ontkomen en blies de aanvaller de aftocht.

R.K. beweerde bij hoog en bij laag dat hij nooit de bedoeling had om een moord te plegen en dat hij enkel naar Houthulst gekomen was om het kind te zien dat hij samen met de vrouw van het slachtoffer had.

Ondanks wat zij hem aangedaan had, verklaarde D.G. dat hij achter zijn vrouw bleef staan en met haar verder wil leven. Zij werd veroordeeld tot 42 maanden cel met uitstel.

Haar Nederlandse vriend en de slager kregen elk 48 maanden effectieve gevangenisstraf. Na aanhoring van het vonnis viel het koppel in mekaars armen en bleef zo minutenlang staan, waarna ze hand in hand de zaal uit wandelden.