Stijn De Smet stapt transfervrij over van KV Kortrijk naar Roeselare

Roeselare - Stijn De Smet (33) gaat aan de slag in 1B. De aanvallende middenvelder ondertekende een contract voor één seizoen bij KSV Roeselare, met optie voor een bijkomend seizoen. De Smet verlaat KV Kortrijk, waar hij einde contract was.

“Met Stijn De Smet wordt een hele boel ervaring, iemand met een passende mentaliteit en een jongen uit streek aan de kern toegevoegd”, zo klinkt het op de website van de 1B-club.

De Smet maakte in juni 2013 de overstap van AA Gent, dat hem eerder had uitgeleend aan Westerlo en Waasland-Beveren, naar KV Kortrijk. Van 2003 tot 2009 speelde de eenmalige international voor Cercle Brugge. Afgelopen seizoen kwam hij nog in 36 wedstrijden in actie voor de Kortrijkzanen.