Hoe komt het dat een strijdlied uit WOII plots een Vlaamse hit is?

De hoogste nieuwkomer in de Ultratop, de Vlaamse hitparade, springt in het oog: ‘Bella Ciao’ is niet alleen een Italiaans nummer, het is ook nog eens het oudste lied dat ooit in de top 50 belandde. Ontzettend populair is het ook, en daar heeft de Spaanse serie ‘La Casa de Papel’ dan weer alles mee te maken.

‘Bella Ciao’ werd in 1919 voor het eerst op plaat gezet door de Italiaanse partizanen. Het werd nadien het Italiaanse strijdlied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een nummer waarmee de (vaak arme) verzetsstrijders protesteerden tegen het fascisme en nationaalsocialisme. Ook internationaal werd het uit volle borst gezongen door communistische (jeugd)bijeenkomsten. Het schopte het zelfs tot een van dé strijdliederen van de studentenbeweging van mei 1968. En nu dus ook tot in de Ultratop, de parel van de Vlaamse hitlijsten.

Wat het nummer van bijna een eeuw oud daar precies doet? Vooral de fans van de Spaanse serie ‘La Casa de Papel’ doen terugdenken aan de serie vol intriges en populaire - niet onknappe - personages, zo blijkt.

Tot ziens, schoonheid

Het ‘Original Netflix’-succesverhaal gaat over de strafste bankoverval ooit in Spanje (die op de Koninklijke Munt) en laat muziek een prominente rol spelen. De legendarische oorwurm ‘Bella Ciao’ heeft daarbij de belangrijkste rol gekaapt. Zo wordt er in volle euforie op gedanst door de gijzelnemers, een groep activisten die vermomd in Salvador Dalí-maskers de meest criminele feiten van hun leven begaan en zich net als de Italiaanse partizanen verzetten tegen het regime. Je hoort ‘Bella Ciao’ ook als de overwinning tastbaar dichtbij komt en het nummer wordt nog eens pijnlijk emotioneel gezongen door de twee hoofdrolspelers, El Profesor (het sullig ogende genie achter de overval) en Berlín (de doortrapte charmeur).

Bovendien zijn de Italiaanse woorden van de songtekst, die zoveel betekenen als ‘tot ziens, schoonheid’ best makkelijk mee te zingen. Perfect om mee aan de slag te gaan, moet menig producer gedacht hebben. In de Vlaamse Ultratop staat ‘El Profesor’ geremixt door de Franse dj Hugel te blinken, in de Waalse Ultratop is het een versie van ene Naestro featuring een kwartet pop- en urbansterren. Frankrijk doet het nog beter: in de Franse hitlijsten stonden er dit jaar maar liefst elf verschillende versies van ‘Bella Ciao’.

De versie(s) die in de serie ‘La Casa de Papel’ werden gebruikt, kan je hieronder beluisteren.