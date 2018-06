Theo Francken (N-VA) bepleit totale stop op illegale migratie: “Wij hebben geen opvangplicht”

Hij heeft het gehad met de illegale migratie van vluchtelingen die met gammele bootjes de EU proberen binnen te raken. Staats­secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kreeg vorige week van de regering nog op zijn kop omdat hij het mensenrechtenverdrag wil omzeilen, maar de populairste politicus van Vlaanderen blijft even verbeten. Meer zelfs, als het van hem afhangt, is het gedaan met asiel aanvragen in België en de EU. “Dit kan niet blijven duren. De asielchaos maakt de publieke opinie alleen maar kwader en kwader”.