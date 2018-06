Daarom gaan de Rode Duivels zaterdag al naar Sochi

De Rode Duivels zijn nog maar sinds woensdag in Moskou, maar zaterdag vliegt de ploeg al verder naar Sochi. Daar speelt België maandag om 17.00 uur de eerste groepswedstrijd tegen Panama.

De FIFA verplicht elk land om een dag voor een wedstrijd aanwezig te zijn in de stad waar ze moeten spelen. Maar zo lang wachten de Rode Duivels niet. Zaterdag om 11.15 uur - 10.15 uur in België - stijgen ze al op in Moskou om dik twee uur later te landen in Sochi, aan de Zwarte Zee. Daar krijgen ze een lichte maaltijd en even platte rust in het Radisson Blu Paradise hotel op amper twee kilometer van het Fisht Stadium. Om 17.30 uur (16.30 uur in België) wordt er getraind op een veld in de buurt van het stadion. Zondag staat op hetzelfde uur dan de laatste training voor de wedstrijd gepland. Die is traditioneel - en opgelegd door de FIFA - wel in het stadion waar de wedstrijd wordt gespeeld.

Sochi kennen we in België vooral van de Olympische winterspelen in 2014, maar de Rode Duivels moeten zich niet verwachten aan Siberische temperaturen. Neen, Sochi is voor de Russen zelfs een topbestemming voor een zonnige zomervakantie. Dit weekend worden er temperaturen van om en bij de 26 graden verwacht, maar het is wel opletten voor onweersbuien. Een regenjasje om te trainen kan dus geen onoverbodige luxe zijn.

De Rode Duivels spelen maandag in hetzelfde stadion als waar Spanje en Portugal vrijdag hun wedstrijd afwerkten. Foto: AFP

Bondscoach Roberto Martinez kiest er bewust voor om een dag vroeger naar Sochi te vliegen dan gebruikelijk. Zo wil hij de belasting die een vliegreis op zijn spelers kan hebben tot een minimum beperken. Ook is het niet slecht om in die lange periode dat de Rode Duivels in hetzelfde hotel in Moskou verblijven even te doorbreken door andere lucht op te snuiven. Als je dan toch moet reizen, kan een dagje extra in een andere stad mentaal een voordeel opleveren. Ook opmerkelijk is dat de spelers maandag al meteen na de wedstrijd terugkeren naar Moskou. Een uur na de wedstrijd moeten ze al op de bus naar de luchthaven zitten. Om kwart na twaalf middernacht zijn de spelers al terug met het vliegtuig in Moskou om dan hopelijk voor twee uur ’s nachts allemaal in hun bed te liggen.