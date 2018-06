Sommige kinderen ‘wonen’ al maanden in een ziekenhuis. Ze kwamen er terecht na een bevel van de jeugdrechter, en omdat er geen plaats was in de crisisopvang. “Voor die kinderen is dat allesbehalve een ideale situatie.” Maar vooral: ze nemen bedden in van zieke kinderen.

Radja, een minder­jarig jongetje, is een van die kinderen. Al maanden woont hij in een Brussels ziekenhuis. Vanwege problemen thuis slikte Radja gif in. Een duidelijke noodkreet. Justitie greep in ...