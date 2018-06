“Mama moest meter van mijn tweeling worden, maar ze werd vermoord door losgeslagen psychopaat”

Houthalen-Helchteren / Heusden-Zolder / Kinrooi -

“Voor ons had 2016 een mooi jaar moeten worden, ik was zwanger van een tweeling. We wilden mama vragen om meter te worden”, beschreef Kelly, dochter van de vermoorde Lisette Meerten (54) uit Kinrooi. “Maar een losgeslagen psychopaat, een aan coke verslaafde crimineel heeft mama vermoord."