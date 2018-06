REACTIES. Ronaldo: "Vele jaren voor gewerkt", Hierro: "Met speler als Ronaldo kan dit gebeuren"

Van de wonderbaarlijke onemanshow van de heer Cristiano Ronaldo vrijdagavond was de hele wereld onder de indruk. Veel mensen waren dan ook benieuwd naar de reacties van beide ploegen op de wedstrijd. Het viel op hoe Ronaldo de prestaties van het team voor die van zichzelf plaatste. Een echte kapitein. Ook de kersverse bondscoach van Spanje, Fernando Hierro, was onder de indruk.

Cristiano Ronaldo: "Ik heb hier vele jaren hard voor gewerkt"

"Het is ongelooflijk", stak Ronaldo na afloop van wal. "Ik heb hier vele jaren hard voor gewerkt. Sommigen hebben misschien niet in mij geloofd, maar ik heb altijd in mezelf geloofd. Hier deed ik het voor."

De Portugees prees vervolgens zijn teamgenoten. "Ik wil vooral benadrukken dat ik de reactie van het team erg knap vind. Dit team heeft veel kwaliteit. We hebben niet opgegeven. Ook niet, toen we achter kwamen. Uiteindelijk is een gelijkspel in mijn ogen terecht. Ik heb er vertrouwen in dat dit WK ons goed gezind is. We geloven dat we er tot het einde bij zullen zijn."

Met zijn eerste treffer van de avond - in de vierde minuut uit een strafschop - schaarde Ronaldo zich in een illuster rijtje van voetballers die op vier WK's hebben gescoord. Daartoe behoren ook de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose.

Fernando Hierro: "Met een speler als Ronaldo kan dit soort dingen gebeuren"

De Portugese bondscoach Fernando Santos toonde zich vrijdag na het 3-3 gelijkspel van zijn team tegen Spanje "tevreden met het resultaat". Zijn Spaanse collega Fernando Hierro riep het fenomeen Ronaldo in als verzachtende omstandigheid voor zijn team.

Toch zag Santos ook nog werkpunten, vooral in de uitvoering. "Vooral achterin moet het beter. We weten dat we kwaliteiten hebben, dat moeten we meer laten zien. Spanje gaf ons de bal uiteraard niet, maar daardoor stopten we met voetballen. Daar moeten we aan werken."

Over de prestatie van Ronaldo was hij duidelijk. "Ik weet niet meer wat ik hierover moet zeggen. Hij is de beste speler ter wereld. Hij is zowel fysiek als mentaal zo sterk. Zelfs bij een 3-2 achterstand bleef hij het team opjutten. Hij speelt al zo lang op het hoogste niveau en weet perfect hoe te handelen op zo'n momenten."

Spaans bondscoach Fernando Hierro berustte in de uitslag. "Wanneer je tegen een speler als Ronaldo speelt, kunnen drie tegentreffers gebeuren. We hielden de bal goed in zijn bezit, maar met Ronaldo weet je dat één moment van veronachtzaamheid fataal kan zijn. Ik ben tevreden met de prestatie. Het was een moeilijke wedstrijd, maar het team bleef erin geloven. Ze hebben gevochten en toonden karakter. Dat is het belangrijkste als je kijkt naar alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd."

Hierro kwam ook nog even terug op de voorbije dagen, waarin hij plotsklaps werd aangesteld als bondscoach, als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. "De situatie de voorbije dagen was niet makkelijk voor mij. Maar als je de kans krijgt om te werken met zo'n goede spelers - zowel jong als oud - maakt dat het zoveel makkelijker. Iedereen in het team had een goede attitude. Ik voel me vereerd hier te staan.



Fernando Santos: "Ze speelden met meer intensiteit dan ons"

"Spanje heeft kwaliteit, en wij hebben ook kwaliteit. De Spaanse spelers lieten onze spelers niet toe te laten zien wat ze kunnen", zei de Portugese bondscoach. "Ze speelden met meer intensiteit dan ons. We moeten dit rechtzetten."

Cédric: "Blij met gelijkspel"

"We zijn blij met een gelijkspel na 3-2 achter te staan. We reageerden altijd goed, en Pepe zei dat hun eerste goal een fout was."

Bernardo Silva: "Een fantastische prestatie van Cristiano"

"Meer dan wat anders was het vanavond een fantastische prestatie van Cristiano."

Moutinho: "We hebben allemaal alles gegeven"

"We moeten erkennen dat we allemaal hebben gelopen, en dat we allemaal alles hebben gegeven. We geloofden erin tot op het einde."