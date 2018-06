Aziz Bouhaddouz, de eerste schlemiel van het WK, krijgt steun uit onverwachte hoek, maar: “Ik ben een idioot”

Aziz Bouhaddouz reageerde vrijdag erg teneergeslagen op zijn eigen doelpunt in de slotfase van het WK-duel tegen Iran (0-1). De Marokkaan tekende zo voor de eerste own-goal van dit WK. “Het was een moeilijke wedstrijd, voor mij persoonlijk en voor het hele team”, stamelde Bouhaddouz na afloop.

“We zijn de partij goed begonnen”, stak de aanvaller van wal. “Maar vervolgens is het niet gegaan zoals gepland. Het was een heel zuur moment voor mij. Jammer genoeg gebeurt dat in het voetbal. Vandaag overkwam het mij. Ik wil mij excuseren bij het team, de fans en de 35 miljoen Marokkanen. Ik ben een idioot. Maar ik ga me herpakken. Ik zit al jaren in deze sport, ik ken het wereldje. Mijn ploegmaats steunen me overigens. We moeten ons verenigen en de volgende wedstrijd antwoorden.”

Duitse Marokkaan

De 31-jarige Bouhaddouz is momenteel aan de slag bij Sankt-Pauli, de Duitse tweedeklasser met de beruchte aanhang. Hij speelde dit seizoen 27 wedstrijden en scoorde daarin vier doelpunten. Bouhaddouz speelt al zijn hele loopbaan in Duitsland. Zo was hij onder andere actief voor SV Sandhause, Bayer Leverkusen II en FSV Frankfurt. In 2015 werd hij nog topscorer in de Regionalliga West (de Duitse vierde klasse).

Bouhaddouz maakte pas op zijn 29ste zijn debuut voor het Marokkaanse nationale team. Op 31 augustus 2016 speelde hij 78 minuten mee in een oefenpartij tegen Albanië (0-0). Vijf dagen later scoorde hij in de kwalificaties voor de Afrika Cup tegen Sao Tomé en Principe. Op de Afrika Cup zelf deed hij de netten trillen tegen Togo. Ook in een oefenmatch tegen Burkina Faso scoorde Bouhaddouz.

Zijn vierde internationale goal was er dus eentje om snel te vergeten. De aanvaller barstte na affluiten in tranen uit...

Steun uit onverwachte hoek

De onfortuinlijke aanvaller kreeg wel steunbetuigingen van Iran-speler Reza Ghoochannejhad (ex-Standard). “Ik ken je niet persoonlijk, maar in het leven verlies je soms en win je soms. Laat dit eigen doelpunten je niet neerhalen. Dit is deel van het voetbal. Ik ben trots op mijn team en land, maar wilde jou al het beste wensen in je carrière.”