Na de profs komen de copycats: plofkraken groeien uit tot een heuse misdaadgolf

Er is een tweede plofkraakbende ­opgestaan. De overval op de ING-bank in Seneffe vrijdagochtend is het werk van copycats van de Nederlandse gangsters die de vier eerdere overvallen uitvoerden. De plofkraken zijn zo aan het uitgroeien tot een misdaadgolf en dat maakt dat de schrik er goed in zit. De banken gaan nu alle kantoren ’s nachts sluiten om erger te voorkomen.

Het goede nieuws eerst: Bij de plofkraak in het Henegouwse Seneffe zou geen buit zijn gemaakt. De twee gemaskerde mannen konden wel het gebouw binnendringen en maakten alles klaar om de twee geldautomaten te doen ontploffen. Dat mislukte. Het gebouw vloog wel in brand en de schade zou behoorlijk groot zijn. Volgens de burgemeester ligt het kantoor aan de rand van de gemeente, waardoor de gangsters gemakkelijk hun slag konden slaan en ook onopgemerkt konden vluchten.

De overval volgt dezelfde modus operandi als die van de vier eerdere plofkraken in Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout en Boechout. Maar uit de eerste onderzoeks­resultaten blijkt dat het niet om dezelfde bende gaat. “De eerste vier overvallen zijn wellicht door eenzelfde Nederlandse bende gepleegd”, zegt een welingelichte bron. “Het ging daarbij om drie of vier mannen, steeds in dezelfde vermomming, die professioneel en snel tewerkgingen. Dat is nu niet het geval. Dit waren twee amateurs. Copycats die het ook eens wilden proberen”, klinkt het.

Maar toch, geruststellend is het niet. Bankenorganisatie Febelfin heeft aan haar leden opgedragen om ’s nachts alle bankkantoren waarin geldautomaten staan te sluiten. Het gaat in totaal om 6.998 kantoren. Tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends zal niemand daar terechtkunnen, zo klinkt het bij Febelfin. Bij de buiten­automaten kan je wel nog terecht om geld af te halen. Dat zijn er in heel België nog 1.337.

Foto: svl

Privébewaking

Maar door enkel bankautomaten te sluiten, rol je geen bendes op. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft na een spoedvergadering dan ook de medewerking van de politie toegezegd. “We hopen dat we het fenomeen snel onder controle kunnen krijgen”, zegt zijn woordvoerder.

Intussen dringt ook de ­sector van privébeveiligingsfirma’s aan op nieuw overleg. “We hollen achter de feiten aan”, zegt Danny Vandor­mael, CEO van beveiligingsfirma Seris. “Er zou een betere samenwerking en vooral wisselwerking moeten komen, onder meer met de politie. We moeten rond de tafel gaan zitten. We zijn met achttienduizend beveiligingsagenten in dit land. Als die nu eens van de politie te horen kregen naar wie of wat ze moeten uitkijken, in plaats van het uit de krant te moeten ver­nemen. Dan zouden we veel sneller vat krijgen op dit fenomeen. Onze capaciteit wordt nu niet benut.”