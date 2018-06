Boyata mogelijke pacemaker in de defensie: al acht jaar Rode Duivel en toch even onbekend als Panama

Wie moet tegen Panama het hart van de defensie zijn, in afwezigheid van Kompany en Vermaelen? Laurent Ciman. Of wordt Dedryck Boyata de pacemaker, met voorsprong de minst bekende Rode Duivel in de huidige selectie? Nochtans debuteerde hij acht (!) jaar geleden al voor de nationale ploeg. Toch telt de verdediger van Celtic vandaag slechts zeven interlands. Na zijn parcours is dat te snappen. “Hij zou wat meer ballen aan zijn lijf mogen tonen.”