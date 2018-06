Twijfels over Vermaelen even groot als over Kompany en dus: Boyata in pole positie voor Panama

Als bondscoach Roberto Martinez zich aan de afspraak houdt, beslist hij morgen zondag ten laatste om 18 uur over de beschikbaarheid van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen voor dit WK. Laurent Ciman kan dan definitief in de 23-koppige selectie komen, maar dat betekent niet dat hij maandag speelt tegen Panama. De favoriet voor een basisplaats is Dedryck Boyata.

De bondscoach liet er weinig twijfel over bestaan dat Vermaelen en Kompany sowieso niet inzetbaar zijn op maandag tegen Panama. Dat maakt de plaats wellicht vrij voor Dedryck Boyata (27), verdediger van Celtic Glasgow en amper zeven caps op de teller. Of Vermaelen en/of Kompany nu bij de groep blijven of niet, het maakt niet uit. De voor het Belgische publiek onbekende Boyata – hij is al sinds zijn zestiende weg uit België – krijgt wellicht de voorkeur op Ciman (als hij bij de groep blijft) en Dendoncker.

24 uur

De bondscoach wil met Kompany (32) en Vermaelen (32) geen risico’s nemen. Zeker niet tegen Panama, in principe de gemakkelijkste tegenstander in groep G. Er bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over het feit dat beiden fit genoeg geraken om dit WK nog in actie te komen. Vanaf het moment dat daar bevestiging over is, mag Laurent Ciman naar huis terugkeren. Maar alvorens de lijst definitief naar FIFA moet worden gestuurd – 24 uur voor de eerste wedstrijd – geeft de bondscoach daar geen uitsluitsel over.

Terwijl bij Vincent Kompany (lies) vooralsnog niets erop wijst dat het herstel niet volgens plan verloopt, zijn de berichten over Thomas Vermaelen (hamstrings) niet eensluidend. De ene vindt dat hij zich somber in de spelersgroep beweegt. Anderen laten weten dat hij er nog altijd in gelooft. “Ze werken hun eigen programma af”, hield collega-verdediger Toby Alderweireld zich op de vlakte. “Ik heb de indruk dat het iets beter gaat. Maar het is nog afwachten. Ik heb ook vertrouwen in Ciman, Dendoncker en Boyata om hen te vervangen. Boyata speelt nu toch al enkele jaren in het buitenland. Hij heeft internationaal niveau. Dat heeft iedereen die hier aanwezig is.”

Vermaelen niet met groep

Opmerkelijk is alvast dat Thomas Vermaelen vorige zondag nog met de groep meetrainde en sinds de aankomst in Rusland niet meer. Er is geen enkele officiële communicatie vanuit de voetbalbond zodat het vooral vermoeden is dat hij een terugslag heeft gekregen. Voordien waren er ook al alarmerende signalen. Terwijl Martinez aanvankelijk Ciman als vervanger voor Kompany opriep, spreekt hij de jongste tijd telkens in één adem over Kompany én Vermaelen als spelers die kunnen afvallen. De duidelijkheid moet morgen komen. Niets te vroeg.