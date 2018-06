COMMENTAAR. WK met 48 landen is vergissing

Er zijn vier wedstrijden gespeeld op dit WK en Portugal-Spanje stak er met kop en schouders bovenuit. Dit had alles wat een topwedstrijd moest hebben. Snel spel, technisch hoogstaand en verzorgd. Mooie goals ook. En drama. We weten nog niet hoe de FIFA over de videoref (VAR) van gisteren zal oordelen, maar naar Belgische normen is hij zwaar in de fout gegaan. De fout van Diego Costa bij de 1-1 was er duidelijk eentje, maar de VAR greep niet in. Echt benieuwd wat de wereldvoetbalbond zal zeggen, want zij zullen op dit WK meer dan ooit de norm voor het gebruik van de videoref bepalen. In vier wedstrijden is hij nog geen enkele keer gebruikt.