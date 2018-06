Het oordeel van Serge Gumienny over de controversiële goal van Diego Costa tegen Portugal: “Onbegrijpelijk”

De fase: Diego ­Costa springt en raakt Pepe met de elleboog, waarna de Spanjaard de bal meepikt en de 1-1 binnentrapt. Er was overleg tussen de videoref en de scheidsrechter, maar het doelpunt was geldig. Onze analist Serge Gumienny is het daar niet mee eens.

“Ik vind het onbegrijpelijk dat het doelpunt van Diego Costa wordt toegekend. Hij geeft geen slag aan Pepe, maar het is duidelijk dat hij zijn arm gebruikt om in balbezit te komen. Dit is een overtreding, aangevuld met een gele kaart. Was het een echte slag geweest, dan had hij rood moeten krijgen. Dat de scheidsrechter dit niet zag, kan je catalogiseren als een clear error. Dan moet de VAR dus ingrijpen.”

“Ik heb gezien dat er via de oortjes contact was, maar waarom er dan beslist werd om het doelpunt toe te kennen, is mij een raadsel. Als je de uitleg van scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina voor het WK gehoord hebt, zou je afleiden dat er dit WK niets aan het oog van de refs zou ontsnappen. Dat deze goal dan doorgaat, vind ik straf. Ik kan het niet begrijpen. De VAR had moeten ingrijpen.”