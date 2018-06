Waarom Michy Batshuayi de gedroomde tweede spits is voor de Rode Duivels

Straf wat Romelu Lukaku kan voorleggen na 69 interlands. Met 36 goals scoort hij vaker dan eenmaal per twee wedstrijden. Gezien zijn minuten op het veld is zijn gemiddelde nog sterker: elke 108 minuten maakte Big Rom al een goal.

Spitsbroeder Michy Batshuayi kan voorlopig zelfs nog scherpere cijfers voorleggen. De aanvaller van Chelsea, vaak invaller, zit aan 7 goals in 16 interlands. ­Afgemeten aan zijn speelgelegenheid maakt hij een doelpunt per 73 minuten. Dat maakt van de Brusselaar een gedroomde tweede spits. Zowel om naast Lukaku de aanval te dragen als om vinnig in te vallen. Batsman staat garant voor doelpunten en dat heeft alles met zijn instinct te maken.

“Of ik nu inval of start, dat maakt geen verschil”, zegt Batshuayi. “Als ik op het veld sta, heb ik gewoon zin om te scoren. Wanneer ik een tijd niet scoor, dan voel ik me niet goed, ben ik meer op mezelf. En vraag ik me ook voortdurend af wat ik beter zou kunnen. Ik steek namelijk tijd in de voorbereiding. Ik ben een perfectionist. Ik bestudeer voor elke match de defensie van de tegenstand. Altijd. Panama heeft tegen Zwitserland geoefend. Ik heb geïnformeerd bij een Zwitserse ploegmaat. Panama lijkt gemakkelijk, maar je weet het maar nooit. We gaan hen niet onderschatten.”