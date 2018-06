Zo ziet het weekend van de Rode Duivels eruit, maandag tegen Panama alvast iets minder tv-kijkers

De Rode Duivels spelen pas maandag tegen Panama, maar vertrekken vandaag al naar Sochi. Om 11.15 uur (10.15 uur in België) stijgen ze in Moskou op en dik twee uur later landen ze in Sochi, 1.360 km zuidwaarts nabij de Krim, en nemen hun intrek in het Radisson Blu Paradise hotel.

Om 17.30 uur (16.30 uur in België) wordt er getraind in het plaatselijke stadion, waar maandag de eerste WK-wedstrijd wordt gespeeld. Zondag is het training op hetzelfde uur en maandag wordt de wedstrijd om 18 uur (17 uur in België) gespeeld. Na afloop keren de Rode Duivels onmiddellijk met het vliegtuig terug naar het Moscow Country Club hotel in Moskou.

Antwerp traint tijdens België-Panama

Eersteklasser Antwerp hervat maandag de trainingen. Ze doen dat om 18 uur ’s avonds en net dan is België-Panama op het WK volop aan de gang. Precies dan begint de tweede helft, maar trainer Laszlo Boloni lijkt zich daar geen zier van aan te trekken. Geen Rode Duivels dus voor spelers van The Great Old. Het leven in ons land valt niet overal stil.

Bij andere eersteklassers houden ze er wel rekening mee. Bij Waasland-Beveren heeft nieuwe coach Yannick Ferrera de training bijvoorbeeld speciaal wat vroeger geprogrammeerd zodat zijn spelers naar België-Panama kunnen kijken.