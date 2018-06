Ex-Genkenaar Wilfred Ndidi moet Luka Modric en Lionel Messi afstoppen: “Ik heb alles te danken aan Peter Maes”

Op basis van hun (wedstrijd- én vrijetijds)kledij is Nigeria topfavoriet op dit WK, maar op het veld heerst er veel twijfel. De hoop in bange dagen van de Super Eagles voetbalde anderhalf jaar geleden nog bij Racing Genk en heet Wilfred Ndidi. We zochten de 21-jarige Teddybeer op in Oostenrijk, vlak voor het vertrek naar Rusland. Het werd een hartverwarmend weerzien met de nuchterste der voetbalmiljonairs.

Nigeria draaide warm voor het WK in het Oostenrijkse Schwechat. De laatste oefenmatch tegen Tsjechië is meteen Ndidi’s eerste. De hamstringblessure die hem vijf weken aan de kant hield, is net op tijd ...