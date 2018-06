Peruviaanse supporter verdikte 25 kilo... om het WK te halen: “Mijn moeder verklaarde me gek”

Een droom. Dat had de Peruviaan ­Miguel F. De 24-jarige voetbalfan is naar zijn zeggen de grootste fan ooit van de nationale ploeg en wou dan ook maar wat graag naar het WK in Rusland, waarvoor Peru zich voor het eerst in 36 jaar geplaatst had. Enige probleem: Miguel slaagde er niet in om kaartjes te kopen.

De teleurstelling was enorm, maar de superfan bedacht al snel een plan. Hij becijferde dat als hij 25 kilogram zou aankomen, hij als obesitaspatiënt in aanmerking zou komen voor de Special Access Tickets, kaartjes bedoeld voor andersvaliden. Daar waren immers nog wel enkele plaatsen beschikbaar voor Peruvianen.

“Ik had drie maanden de tijd om 25 kilogram aan te komen, dus ik at alles op wat ik tegenkwam”, vertelde Miguel vanuit Rusland aan een Peruviaanse nieuwswebsite. “Vooral koolhydraten. Ik zwom normaal ook 2 kilometer per dag, maar daar ben ik mee moeten stoppen. Mijn moeder verklaarde me gek, maar ik had gezworen dat ik er op het WK bij zou zijn. En dat is me gelukt.”