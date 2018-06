Schoonbroer Wilmots zet Verhaeghe voor schut: meerderheid leden KBVB wil dat bondsvoorzitter Linard opstapt

Drie dagen voor de eerste WK-match van de Rode Duivels is de Belgische voetbalbond in een bestuurscrisis terechtgekomen. Onder leiding van Geert ­Lambeets, de schoonbroer van ex-bondscoach Marc Wilmots, stemde 62 procent van de leden van de KBVB Gérard Linard weg als voorzitter. De stemming is niet bindend, maar wordt wel gezien als een ­blamage voor het duo Bart Verhaeghe-Mehdi Bayat.

Coup de théâtre op de voetbalbond. De jaarlijkse algemene vergadering is traditioneel het feestelijke einde van het voetbalseizoen. Met het WK voor de boeg moest de herbevestiging van Gérard Linard als voorzitter een formaliteit worden. Het Henegouwse cijferwonder en bon vivant mocht met de zegen van ondervoorzitter Bart Verhaeghe en diens Franstalige loopjongen Mehdi Bayat een jaar langer voorzitter blijven. Op de leeftijdsgrens van 75 jaar werd zonder veel heisa een uitzondering toegestaan. Alleen hadden Verhaeghe en Bayat geen rekening gehouden met de tegenkanting bij elf Vlaamse amateurclubs. Die elf clubs, waarvan zeven uit Limburg, zitten nog steeds met de verkiezings­nederlaag van Gilbert Timmermans tegen ­Linard in hun maag. Ze laten zich vertegenwoordigen door de Limburgse advocaat Geert Lambeets, de schoonbroer van Wilmots.

“Linard een uitzondering op de leefftijdsgrens toekennen, is een inbreuk tegen het eigen reglement”, zegt Lambeets. “Als we dit laten passeren, is dat een vrijkaart om elke beslissing zomaar te nemen.”

Foto: Photo News

Lambeets slaagde er in een stemming af te dwingen waarbij 62 procent van de stemgerechtigden tégen het aanblijven van Linard stemde. Bindend is die beslissing niet, maar de uitslag is een horrorscenario voor het duo Bart Verhaeghe-Mehdi Bayat dat erg voor het aanblijven van Linard had gelobbyd.

De tegenkanting tegen Linard heeft verschillende oorzaken. Dat ­Gérard Linard nog altijd geen woord Nederlands spreekt, al is het maar om zich te excuseren dat hij eentalig Frans praat, stuit heel wat Vlaamse leden tegen de borst. Fundamenteler is de steun die hij geniet van de profclubs onder leiding van Bart Verhaeghe (Club Brugge) en Mehdi Bayat (Charleroi). De Pro League gaat voor een maximale controle over de KBVB en met ­Linard hebben ze een goedmoedige bestuurder met weinig ambitie. Ideaal om de agenda van de profclubs uit te voeren.

Dat laatste kwam pijnlijk naar boven toen een onbekende clubvertegenwoordiger probeerde tussen te komen. De man probeerde procedurefouten in te roepen om de stemming tegen te gaan. Maar met de procedure bleek niets aan de hand. Toen hij ook nog eens moest toegeven dat hij Club Brugge vertegenwoordigde, ging de zaal op zijn achterste poten staan. Heel wat aanwezige leden – profs en amateurs – vermoedden de hand van Bart Verhaeghe achter deze demarche en stemden tegen Linard. Bij de tegenstemmers waren zelfs Franstalige amateurclubs, de traditionele achterban van Linard.

Linard zelf, die gisteren terugkeerde uit Rusland, reageerde dat hij vastbesloten is voorzitter te blijven. Dat kan hij omdat de stemming niet bindend is. Maar het is maar de vraag of Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat een voorzitter kunnen handhaven die minder dan een derde van de leden achter zich heeft. Zes procent van de 409 stemgerechtigden onthield zich.