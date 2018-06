COLUMN DIJKSHOORN. Je ziet, op het moment dat hij zijn sliding inzet, dat De Bruyne worstelt met zijn seksualiteit

Goed nieuws. Kevin De Bruyne wordt de ster van dit WK. Dat merk je aan alles. Wanneer er mannetjes in een studio uitgebreid een overtreding tijdens de training van alle kanten proberen te duiden, dan weet je genoeg: wereldklasse, ongenaakbaar. Ik vat het nieuws nog even kort samen: Kevin maakt een overtreding op Adnan Januzaj. Die staat op. Er worden handen geschud. Daarna voetballen ze verder. Analist Geert De Vlieger in de studio: “Er stond blijkbaar nog een rekening open.”

Als alles nieuws is en analisten tot op de millimeter zoeken of ze nog iets over je kunnen vertellen, dan weet je als speler: Ik ben klaar voor dit toernooi. Ik zag Kevin De Bruyne spelen tegen Costa ...