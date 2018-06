Chinezen zwaaien met ettelijke miljoenen naar Anderlecht voor Thelin

Anderlecht leende Isaac Kiese Thelin (25) uit aan Waasland-Beveren waar hij goed was voor 19 goals en 5 assists. Daarmee trok de spits de aandacht van Chinese clubs.

Het Chinese Beijing Guon is bereid om 7 miljoen te betalen en een jaarloon te geven van 2 miljoen. De huidige nummer 3 in China klopte ook al aan in maart, maar toen werden ze nog weggestuurd omdat RSCA W-Beveren niet opnieuw van een sterkhouder kon beroven.

Paars-wit staat zeker niet weigerachtig tegenover de vele miljoenen, maar Thelin wil pas na het WK een beslissing nemen over zijn toekomst. Eerst wil hij presteren met Zweden en nadenken of China wel de juiste keuze is.