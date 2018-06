Eric ontdekte pas na twee jaar hoe zijn vriendin zijn veelbelovende carrière op sluwe wijze had gedwarsboomd

De 24-jarige klarinetspeler Eric Abramovitz wilde niets liever dan een prestigieuze muziekopleiding volgen in Los Angeles. Zover zou het echter niet komen. De veelbelovende carrière van de getalenteerde Canadees werd namelijk op geraffineerde wijze gesaboteerd door zijn vriendin.

Eric begon met het spelen van de klarinet toen hij zeven jaar was. Sindsdien sleepte hij heel wat prijzen in de wacht. De jonge Canadees geldt als één van de toptalenten van zijn land. Eind 2013 diende de toen 20-jarige Eric een aanvraag in voor de Colburn Conservatory of Music, een prestigieuze muziekschool in Los Angeles. Mocht de jongeman geaccepteerd worden, dan zou hij les krijgen van Yehuda Gilad, die wordt gezien als een van de beste klarinetleraren ter wereld.

In februari 2014 stuurde de school een e-mail met prachtig nieuws: Eric was toegelaten. Alleen, de Canadees zou het bericht nooit onder ogen krijgen. Erics toenmalige vriendin, Jennifer Lee, verwijderde de mail. Het koppel woonde zo goed als samen in het appartement van de vrouw en Eric had haar toevertrouwd met zijn laptop en alle wachtwoorden.

Bang om verlaten te worden

Lee was bang dat Eric haar zou verlaten als hij ging studeren in Los Angeles. Daarom verwijderde ze de e-mail en stuurde in naam van de jongeman een bericht terug dat ‘hij’ de plaats en de beurs ter waarde van 50.000 dollar weigerde. Bovendien maakte ze een mailaccount aan onder de naam van leraar Yehuda Gilad (giladyehuda09@gmail) en stuurde daarmee een bericht naar Eric dat hij niet was weerhouden. Als alternatief stelde ze Eric een veel duurdere opleiding voor, waarvoor hij een beurs van slechts 5.000 dollar zou krijgen. Jennifer wist dat haar vriend die opleiding nooit zou kunnen betalen.

Eric was een tijdlang verslagen door het slechte nieuws. Toch vond hij altijd troost in de armen van zijn vriendin. Toen hij afgestudeerd was, deed Eric auditie op een andere school waar Gilad lesgaf, in de hoop toch door de meester onderricht te worden. Na de auditie vroeg de twintiger aan Gilad waarom hij was afgewezen. De verbaasde leraar vroeg Eric daarop waarom de jongeman hém had afgewezen.

Bedrog komt aan het licht

Het Canadese talent begreep er niks van en besloot de mail met de afwijzing door te sturen naar Gilad. Die antwoordde dat hij dat bericht nooit had verstuurd. Toen kwam de waarheid langzaam maar zeker aan het licht. Samen met vrienden slaagde Eric erin om in te breken in het e-mailaccount giladyehuda09@gmail… door een wachtwoord van Jennifer te gebruiken. Zij probeerde de feiten nog te ontkennen, maar Eric wist genoeg.

Schadevergoeding

Eric sleepte zijn inmiddels ex voor de rechter. Met succes. De rechter noemde het “walgelijk” dat de droom van het talent werd afgenomen “door iemand die hij vertrouwde”. Jennifer moet de man nu een schadevergoeding van 350.000 Canadese dollar (zo’n 230.000 euro) betalen.