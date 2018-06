China slaat terug in handelsoorlog en kondigt strafheffingen tegen VS aan

In het handelsconflict met de VS heeft China zijn plannen voor vergeldingsmaatregelen concreet gemaakt. Net als de VS zal China vanaf 6 juli beginnen met het invoeren van douanetarieven ter waarde van 50 miljard dollar, bericht het officiële nieuwsagentschap Xinhua zaterdagvoormiddag, dat het ministerie van Handel citeert. In eerste instantie komen er heffingen van 25 procent op 545 goederen ter waarde van 34 miljard dollar.