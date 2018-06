Schokkende foto dwingt politie om maatregelen te nemen

De politie in het zuiden van Wales luidt de noodklok naar aanleiding van foto’s die op sociale media circuleren. Op de beelden is te zien hoe verschillende mensen volledig van de wereld zijn door het gebruik van de populaire drug spice. De synthetische drug heeft een “enorm schadelijke invloed” op de gemeenschap, waarschuwen de autoriteiten.

Foto’s uit het centrum van Bridgend, in het zuiden van Wales, hebben voor heel wat ophef gezorgd. Op de beelden zijn mensen, veelal daklozen, te zien die onder de invloed zijn van de drug spice. Zij zitten, liggen en hangen als een soort zombies op de bankjes en pleinen van de stad. Roerloos en volledig in een roes.

De drug heeft een “enorm schadelijke invloed” op de gemeenschap, stelt Dean Taylor van de lokale politie tegen de BBC. Het terugdringen van de drugsproblematiek heeft dan ook prioriteit, voegt Taylor eraan toe. De politie roept de bevolking ook op om mee te helpen. “Ik zou iedereen willen vragen om met ons samen te werken en op te staan tegen de drugsdealers die anderen in deze ellende storten.”

Spice

Spice is een kruidenmengsel vermengd met synthetische cannabis. De drug was tot twee jaar geleden legaal te koop in het Verenigd Koninkrijk. Het is zeer goedkoop, waardoor het populair is bij jonge daklozen. Spice veroorzaakt delirium en zorgt ervoor dat de gebruiker de controle over zichzelf verliest.