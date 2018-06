Bende ‘superdieven’ reist 12.000 kilometer en teistert Europa met rooftochten

Een groep Chileense inbrekers is een steeds grotere plaag aan het worden voor West-Europa. De superdieven reizen duizenden kilometers om op rooftocht te trekken. Het gaat om zakkenrollerij tot overvallen op de allerrijksten.

De Lanzas Chilenos (Chileense Speren), zo heten ze. Het zegt u waarschijnlijk niets, maar deze professionele dievenbende is verantwoordelijk voor tal van inbraken en overvallen in West-Europa. Dat is niet evident. De criminelen komen namelijk helemaal uit Chili. Scotland Yard en de FBI noemen hen de beste dieven ter wereld.

De bende is onder meer in Nederland actief, blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Dit jaar sloeg het Chileens geboefte al in zeker vier verschillende provincies toe, tot wel drie inbraken per nacht. Zo is de Nederlandse politie bezig met onderzoek naar een golf van tientallen inbraken in Amstelveen. In het kader daarvan zijn inmiddels zeven Chilenen opgepakt.

Verder werden vrijdag drie Chilenen veroordeeld tot 24 maanden cel voor diefstallen in woningen in de provincie Noord-Brabant. Het trio werd in februari in de kraag gevat na een wilde achtervolging met de politie.

Spanje

De Lanzas Chilenos zijn ook actief in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar het is vooral Spanje dat geteisterd wordt door de bende superdieven. Dat is niet vreemd, aangezien zij daar de taal spreken. De Spaanse politie pakt jaarlijks ruim 250 Chilenen op voor feiten als zakkenrollerij, inbraken en overvallen.

Lanzas Chilenos

De bende bestaat al tientallen jaren. De leden begonnen als zakkenrollers maar hun expertise is inmiddels dus al aardig uitgebreid. Vooral inbraken zijn populair bij de nieuwe generatie leden, zegt de Chileense journalist Eduardo Labarca, die drie boeken over de Lanzas Chilenos schreef. Dat heeft een simpele verklaring: “Niemand loopt meer met cash op zak.”

Volgens Labarca is de jongste generatie Lanzas een stuk geweldadiger dan oudere leden. Het gebruik van wapens wordt niet geschuwd.